Desactivan Alerta Amber en Sonora: Localizan sano y salvo a Martín Gabriel Alcará Murillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 30 de abril de 2025, en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió una buena noticia: Se desactivó la Alerta Amber emitida por la desaparición de Martín Gabriel Alcará Murillo, adolescente de 16 años que había sido reportado como desaparecido el pasado lunes 28 de abril. Conoce los detalles de su hallazgo.

Mediante un boletín informativo compartido la mañana de este miércoles, la dependencia a cargo de Gustavo Rómulo Salas Chavez señaló que Martín Gabriel Alcará Murillo fue localizado sano y salvo en el municipio de Naco, en el mismo estado de Sonora. De acuerdo con los datos de la investigación, el joven se trasladó por decisión propia desde Cananea, donde residía en una casa hogar, hasta el municipio fronterizo.

Desactivan Alerta Amber en Sonora tras localización de adolescente. Fuente: FGJES

Al momento de su localización, señala la Fiscalía de Sonora, el joven de 16 años manifestó no haber sido víctima de ningún delito, además de expresar su deseo de no continuar bajo custodia del centro de asistencia social donde vivía. Sin embargo, la autoridad no señaló cuál será su actuar en este caso, ya que el joven sigue siendo menor de edad, y no se tienen datos sobre sus parientes cercanos. Se esperan actualizaciones en las próximas horas.

Así fue la desaparición de Martín Gabriel en Sonora

Según la misma Fiscalía, Martín Gabriel fue reportado como desaparecido el lunes 28 de abril de 2025, fecha en la que se le vio por última vez en la colonia Agropecuaria de Cananea, Sonora. Ese mismo día se activó el protocolo Alerta Amber Sonora con el folio AASON #130/25, debido a que se desconocía su paradero y se consideraba que su integridad física podría estar en riesgo.

Según la ficha oficial, el menor mide 1.67 metros, pesa 62 kilos, tiene tez morena, cabello lacio negro y ojos color café. Vestía pantalón negro, camiseta blanca con cuello azul, suéter gris y tenis al momento de su desaparición. Gracias a la colaboración entre autoridades y ciudadanos, así como a la difusión del boletín, la Alerta Amber fue oficialmente desactivada tras su localización segura.

Fuente: Tribuna