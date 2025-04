Camioneta con logo de CFE sufre volcadura; hay tres lesionados en tramo Guaymas-Empalme

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tres personas lesionadas dejó un accidente registrado a las 6:00 horas por un aparente volcamiento en el tramo carretero Empalme-Guaymas, a la altura de la capilla de San Judas Tadeo. Asimismo, debido a que el vehículo posee el logo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se cree que probablemente los heridos forman parte del equipo, aunque no hay una fuente oficial que lo corrobore.

Por otra parte se piensa que el conductor perdió el control de la unidad, un pick-up de la marca Ford, color blanco y modelo atrasado, lo que posteriormente ocasionó que se saliera del camino y terminara volcándose. De igual forma se desconoce completamente la identidad de las víctimas. Cada uno de los implicados fue trasladado al hospital y dos se hallan estables pero uno se encuentra en condición delicada.

No obstante, al lugar de los hechos llegó una ambulancia perteneciente a Cruz Roja Guaymas, elementos de la policía, así como también del Tránsito Municipal de Guaymas. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay actualizaciones sobre el caso. Se espera que en unas próximas horas se revele las razones exactas del incidente y a su vez se confirme o se desmienta que se trata de trabajadores de la compañía de energía eléctrica.

Recomendaciones para evitar accidentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT):

Siempre usar el cinturón de seguridad, tanto el conductor designado como cada uno de los pasajeros, respetar los límites de velocidad, no intentar rebasar por la derecha o detenerse en curvas. Evitar obstruir carriles que ponen en riesgo la seguridad al conducir y obedecer siempre las señales de tránsito. Asimismo, se debe verificar que el automotor esté en buenas condiciones. Un aspecto que es bastante importante es no usar el celular, no ingerir bebidas embriagantes o algún estupefaciente y nunca manejar cansado.

Finalmente, en Sonora el número de emergencia para reportar accidentes de carretera es el 911, el cual tiene como propósito atender llamadas de emergencias médicas, de seguridad y protección civil. Además, también se puede acudir a la Coordinación Estatal de Protección Civil al (662) 236-44-00 para reportar emergencias. Ante todo, si se requiere una grúa los encargados son Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) al 074.

