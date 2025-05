Comparta este artículo

Nacajuca, Tabasco.- Presunto grupo de seis hombres armados a bordo de motocicletas interceptaron y dispararon en 16 ocasiones al interior de un vehículo compacto, de color blanco que era tripulado por Luis Alberto Rivera, secretario técnico del Ayuntamiento de Nacajuca, quien salía de su vivienda en la comunidad de Taxco, la mañana de este miércoles 30 de abril del 2025.

Con base a la información que circula hasta el momento, aunque el funcionario cercano al alcalde Roberto Ocaña Leyva, fue trasladado por paramédicos a un hospital cercano, perdió la vida poco después, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento público acerca de amenazas previas en su contra, sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y desplegó personal para realizar las investigaciones correspondientes y actualmente, no se reporta la detención de alguna persona relacionada con la agresión armada; por su parte, el gobernador Javier May Rodríguez no ha emitido una declaración sobre el delito.

Agresión armada: matan a balazos a funcionario local de Nacajuca, Tabasco

Es importante destacar que, el asesinato de Luis Alberto Rivera en Nacajuca ocurre durante el repunte de la inseguridad y violencia en Tabasco; municipio que, en los últimos meses se han registrado homicidios, hallazgos de restos humanos y mensajes amenazantes atribuidos a grupos del crimen organizado, en particular, al Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng); pues únicamente el 14 de enero del 2025, abandonaron restos humanos en la vía pública acompañados de narcomensajes.

Los hechos refuerzan la percepción de una posible infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales; la violencia contra funcionarios públicos y oficiales de seguridad municipal se ha convertido en una constante en varias regiones del estado, en el que la presencia de cárteles y células locales disputan el control territorial.

En un acto público de entrega de patrullas, el alcalde Ocaña Leyva pidió un minuto de silencio en memoria de Luis Alberto Rivera y expresó su pésame a la familia; además, se comprometió a trabajar con coordinación con las autoridades correspondientes para fortalecer la seguridad en la región.

Fuente: Tribuna