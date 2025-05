CJNG: 10 años después de ataque a helicóptero en Jalisco, asesinan a Iván Morales Corrales

Comparta este artículo

Temixco, Morelos.- La tarde del miércoles 30 de abril de 2025, en plena celebración del Día del Niño, se registró un ataque armado en inmediaciones del municipio de Temixco, estado de Morelos, el cual movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y Federal. Este hecho violento cobró la vida de Iván Morales Corrales, exagente federal recordado por haber sobrevivido al derribo de un helicóptero militar en Jalisco.

Así sobrevivió Iván Morales al ataque del CJNG

Iván Morales Corrales fue recordado por sobrevivir al atentado ocurrido durante la llamada 'Operación Jalisco' en 2015, uno de los enfrentamientos más violentos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este, presuntamente, Rubén Oseguera González, alias 'El Menchito', hijo de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', dio órdenes de derribar el helicóptero en el que viajaba el hoy occiso.

Iván Morales Corrales, sobreviviente del derribo de helicóptero en Jalisco, fue ejecutado en Morelos. Foto: Facebook

Aunque sufrió quemaduras severas, el entonces suboficial logró sobrevivir y fue localizado horas después en una zona alejada del sitio del derribo. En septiembre de 2024, Iván testificó en una corte federal en Washington contra 'El Menchito', describiendo con detalle cómo ocurrió el atentado y las consecuencias que dejó en su vida. Su declaración fue clave para la sentencia de cadena perpetua impuesta al hijo del líder del CJNG.

10 años después, asesinan al exagente federal

Según reportes oficiales, el pasado miércoles 30 de abril, Morales Corrales y su esposa fueron emboscados mientras circulaban en una camioneta pickup negra cerca del fraccionamiento Brisas del estado de Morelos. Ahí, sujetos armados que se desplazaban en otro vehículo y en motocicletas les cerraron el paso y abrieron fuego más de 50 veces contra las víctimas.

De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio Telefónico de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Temixco, de la Policía Estatal de Morelos y de la Guardia Nacional. También llegaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a las víctimas y confirmaron que ambos murieron en el lugar.

Aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato, fuentes cercanas a la investigación no descartan que se trate de una represalia por su participación como testigo en el proceso judicial en Estados Unidos. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha emitido una postura oficial por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de las autoridades federales.

