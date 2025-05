Madres buscadoras de Sonora encuentran dos cuerpos sin vida en área despoblada de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. – Este 10 de mayo el colectivo de madres buscadoras de Sonora, encontró dos cuerpos sin vida detrás del aeropuerto de Hermosillo, en la carretera 100, kilometro 13, hasta el momento de la publicación de esta nota, no abundaron en detalles sobre las características de este hallazgo para identificar los cuerpos. A través de Facebook agradecieron el apoyo del titular de la Comisión de Búsqueda Dante Noel Talavera Niebla por su compromiso en la búsqueda de personas desaparecidas y atención a las familias afectadas.

“Hoy, 10 de mayo, no es un día de celebración para nosotras como madres. Nos hacen falta nuestros hijos en casa y es por eso que salimos a luchar para regresarlos a casa. No festejamos, luchamos por encontrarlos. Nuestra lucha es por la verdad, por la justicia y por la paz en nuestras familias. No olvidaremos a nuestros seres queridos y seguiremos adelante hasta que estén de vuelta en casa”, expresó la agrupación.

Un cuerpo sin vida de un hombre fue localizado por el colectivo madres buscadoras de Sonora al norte de Hermosillo el viernes 9 de mayo en un área despoblada entre el bulevar Solidaridad y la carretera México 15 alrededor de las 4:50 horas; hasta el momento el cuerpo aun se encuentra sin identificar.

El hallazgo fue confirmado por el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quien acompaño al colectivo de Madres Buscadoras de Sonora al lugar donde fue localizado, posteriormente la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), abrió la carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento y las circunstancias en que perdió la vida esta persona.

Madres buscadoras de Sonora, encuentran dos cuerpos sin vida

Al momento de ser encontrado el cuerpo de este hombre traía una camiseta, un pantalón, sin describir características de color o dibujos, tenis color negro y una cobija roja, por lo que hicieron el llamado las integrantes del colectivo de búsqueda para acudir a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para reconocer el cuerpo o tomarles las pruebas de ADN y compararlas con el occiso.

Las madres buscadoras de Sonora también localizo el cuerpo de otro hombre el pasado 6 de mayo en un área rural ubicada en la carretera número 12 norte, conocida como el 'Campo el Superior', cerca de la comunidad de Miguel Alemán, el cuerpo fue hallado alrededor de las 11:50 horas, en un camino vecinal, se estima de una edad entre los 50 y 60 años, en el lugar del hallazgo se encontraron algunas pertenencias en una maleta entre ellos ropa, guantes rojos, dos palos y una botella de plástico.

Fuente: Tribuna