Arrestan a empleada de Fiscalía de Tamaulipas con 184 mil dólares ocultos en Texas

Brownsville, Texas.- Al detectárseles un total de 184 mil dólares que transportaban ocultos, una empleada de la Fiscalía General de Tamaulipas adscrita en Matamoros, identificada como Angélica Rodríguez González y su pareja sentimental fueron detenidos por las autoridades de Brownsville.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el personal de Seguridad Nacional de Estados Unidos interceptó una unidad Fiat, de color rojo donde viajaba la pareja y una vez que los agentes policiales realizaron una revisión en el automóvil, se encontraron el dinero en efectivo.

La mujer, identificada como Angélica Rodríguez González llevaba en la cintura 30 mil dólares y su pareja, de nombre Alejandro Alonso Saucedo García, portaba en su cuerpo un total de 5 mil 485 dólares, mientras que el resto del dinero estaba escondido en el tablero y salpicaduras del automóvil.

Tras descender de la unidad, Angélica y Alejandro arribaron al lugar para rescatar el efectivo que pretendían cruzar oculto hacia Matamoros, Tamaulipas; una vez que llegaron al Puente Internacional de Brownsville, ambas personas aseguraron a los oficiales que no tenían nada que declarar, por lo que se les solicitó una segunda revisión.

En ese momento, los uniformados lograron localizar el dinero en efectivo que dio el total de 184 mil 085 dólares, por lo que fueron detenidos de manera inmediata para realizar las investigaciones correspondientes y los cargos que enfrentarán por el delito cometido; además, trascendió que la Fiscalía de Tamaulipas inició el proceso para dar de baja a Angélica como empleada luego de que no se presentara a trabajar.

Con base a la información de las autoridades estadounidenses, no constituye un delito portar más de 10 mil dólares, no obstante, no declarar dinero en efectivo al ingresar o al salir de Estados Unidos, o bien, ocultarlos para evadir los requisitos de declaración es considerado un delito federal.

No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o en un arresto. Cualquier persona puede solicitar la devolución del dinero en efectivo incautado por los oficiales de la CBP, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran legítimos”, dio a conocer la dependencia mediante una nota informativa.

