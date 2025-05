Asesinan a Gerardo Leobardo Santos, excandidato del PRD en agresión armada en Oaxaca

Comparta este artículo

Oaxaca, Oaxaca.- El ex presidente municipal de Santa María Ipalapa, Oaxaca y ex candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Leobardo Santos López, fue ejecutado durante una agresión armada el pasado 11 de mayo, sin embargo, el hecho se hizo público la noche de este lunes 12 de mayo del 2025.

De acuerdo con la información emitida, Gerardo Leobardo Santos López gobernó Santa María Ipalapa entre 2014 y 2016, además, fue aspirante a la presidencia municipal en las elecciones locales del 2024 y, según versiones extraoficiales, el asesinato ocurrió durante un altercado en una cantina local.

Presuntamente, la disputa de Santos López fue con un elemento de la Policía Municipal, no obstante, hasta el momento, las autoridades no han confirmado esta versión de manera oficial, ni han emitido un informe detallado sobre las circunstancias del homicidio.

Asesinan a Gerardo Leobardo Santos, ex candidato del PRD en Agresión armada en Oaxaca

Ante esto, el PRD en Oaxaca emitió un comunicado en el que condenó el asesinato de su militante. Asimismo, el partido calificó el crimen como un ‘ataque directo a la democracia y a los principios que el PRD defiende’, y aseguró que hechos como este representan una amenaza a la paz social y al fortalecimiento institucional en el estado.

Gerardo Leobardo Santos López fue un hombre y padre de familia ejemplar, además de un luchador incansable por la justicia social, la igualdad y el desarrollo de Santa María Ipalapa”, se lee en el comunicado emitido.

Por otro lado, en su posicionamiento, el PRD exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación inmediata, exhaustiva y transparente, además del castigo de los responsables, sin importar su identidad o afiliación. También solicitó al gobierno del estado tomar medidas concretas para frenar el repunte de violencia e inseguridad que afecta diferentes regiones de Oaxaca.

Asesinan a Gerardo Leobardo Santos, ex candidato del PRD en Agresión armada en Oaxaca

Es importante destacar que, esta semana ha aumentado la violencia contra los políticos en el país, pues asesinaron a una candidata y a un ex alcalde en Veracruz, además de que mataron a un ex secretario del PRD en Jalisco. Luis Armando Córdova Díaz, ex diputado federal y local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secretario de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana del tricolor en Jalisco, fue asesinado este martes al interior de una cafetería en Zapopan.

Fuente: Tribuna