Feminicidio en Hermosillo: Identifican a mujer asesinada a balazos en la colonia Palo Verde

Hermosillo, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la madrugada de este lunes, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Federal implementaron un operativo de seguridad en la colonia Palo Verde de la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda. Este hecho dejó una víctima mortal, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades locales, el ataque ocurrió la madrugada del lunes 12 de mayo de 2025, alrededor de la 01:05 horas, tiempo local, en la intersección de las calles Gildardo Magaña y Novena, en la colonia ya mencionada de la capital de Sonora. En ese punto, una mujer identificada como Tania Paola 'N', de 34 años, fue atacada por al menos un sujeto armado que abrió fuego en su contra, dejándola sin vida en el sitio.

Vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónicas 911, a lo que se activó el Código Rojo. Relataron que vieron huir a los presuntos agresores a bordo de un vehículo color guinda, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. Rápidamente, llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Hermosillo como primeros respondientes.

Más tarde, llegaron al sitio oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima, según testimonios recogidos por autoridades, intentó defenderse levantando las manos, pero recibió varios impactos de bala: uno en la mano derecha, otro en el brazo y uno más, letal, en la cabeza.

Junto a su cuerpo fueron localizados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros (mm), los cuales fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) e ingresados a una nueva carpeta de investigación. Hasta el momento, las autoridades no han revelado una línea clara de investigación ni la posible relación entre la víctima y el o los agresores, no obstante, no se descarta que se trate de un feminicidio en Hermosillo.

