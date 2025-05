Considera alcalde de Zapopan un hecho aislado asesinato de Valeria Márquez

Zapopan, Jalisco.- El asesinato de la influencer Valeria Márquez es considerado como un hecho aislado y fuera de control al no exceder los niveles normales de violencia, declaró el alcalde de Zapopan Jalisco Juan José Frangie Saade, al ser cuestionado sobre este suceso ocurrido el pasado 13 de mayo en un salón de belleza; por lo tanto, fue considerado por la opinión pública como una minimización del crimen y nulo interés en el esclarecerlo

Por lo tanto, negó que Zapopan sea una de las zonas más inseguras de la zona metropolitana de Guadalajara, apoyando esta afirmación con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

“Ahí están los indicadores de inseguridad, no datos míos, sino de (la) ENSU, y pueden ver ustedes. Zapopan es el municipio de la zona metropolitana con menor percepción de inseguridad. ¿Les preocupa la zona real? No, no es que me preocupe. Son cosas que no podemos prever dónde van a suceder. La verdad, se lo digo, esto está fuera de nuestro control. Es muy difícil. Tristemente, es una tragedia y seguiremos reforzando y destinando presupuesto a la policía. Próximamente, inauguraremos el stand de tiro, la academia, y todo lo relacionado con nuevas patrullas. No nos rendiremos. La Fiscalía (del Estado de Jalisco) deberá dar curso a la investigación y ojalá den con los responsables”, señaló.