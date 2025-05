Fiscalía de Sonora desmiente presunto intento de robo de niño en guardería de Navojoa

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el hecho registrado la mañana de este viernes 16 de mayo en las inmediaciones de una guardería de Navojoa, no representa se trató de un intento de rapto de un niño, como erróneamente se difundió en algunas publicaciones de redes sociales. Esto sucedió aproximadamente a las 7:30 horas, en las instalaciones ubicadas en la colonia Moderna.

En ese momento, una mujer acudió para dejar a uno de sus hijos, dejando a otro menor al interior de su vehículo con los cristales abajo. En ese momento, una persona en situación de calle pasó caminando junto a la unidad, lo que provocó una reacción de alarma por parte del menor. Elementos de la Policía Municipal de Navojoa atendieron de inmediato el reporte ciudadano, entrevistándose con la madre de familia en el sitio.

Tras valorar la situación, se concluyó que no existía riesgo ni delito qué perseguir, por lo que no fue necesaria intervención adicional. La FGJES señaló que con estas acción "reitera su compromiso con la verdad, la legalidad y la procuración de justicia con base en hechos verificados, por lo que exhorta a no difundir información sin sustento que pueda generar incertidumbre, manteniéndose siempre informada por canales oficiales".

El lugar de los hechos quedó bajo resguardo de autoridades

En otro caso reciente, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron un operativo el pasado 12 de mayo, cerca de las 21:00 horas, en un inmueble de la calle Tomás de Aquino, en la colonia Los Héroes, de Ciudad Obregón. Según informó el pasado miércoles la Fiscalía de Sonora, en el lugar de los hechos se logró el rescate de tres personas privadas de su libertad.

Las víctimas son una mujer de 36 años de edad, originaria de la Ciudad de México; un menor de edad de 9 años; y una mujer de 39 años, originaria de Ciudad Obregón, de identidad reservada, fueron atendidas por personal psicológico de la Fiscalía estatal inmediatamente después de su liberación. Las personas afectadas manifestaron que eran retenidas en el sitio bajo amenazas de muerte por parte de sujetos armados.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora