Denuncia el influencer Ru Abogado detención arbitraria y tortura por policías capitalinos

Ciudad de México.- El influencer Ru abogado denunció durante una transmisión en vivo a través de la red social Instagram la detención arbitraria y tortura durante una transmisión en vivo, mientras intentaba ayudar a una joven michoacana cuando era agredida; acusa de golpes, robo y amenazas a los elementos de seguridad pública mientras era remitido este viernes.

La aprehensión transmitida parcialmente en vivo, ha generado una oleada de indignación en redes sociales y ha reavivado el debate sobre el abuso policial en la capital mexicana, minutos antes de ser trasladado, inició un 'live' en Instagram en el que acusó a los uniformados de agredirlo físicamente y sustraerle objetos personales. Con la voz entrecortada y visibles lesiones en el rostro, el abogado narró:

“Este violento secuestrador me dijo que me iba a desaparecer; eso es desaparición forzada… insto a todas las instituciones de desaparición forzada y tortura que puedan voltear a ver este asunto”, sentenció mientras la cámara mostraba el interior de la patrulla.

A través de un video en Instagram denunció también haber sido víctima de amenazas de desaparición forzada por parte de uno de los policías al mismo tiempo que hizo el llamado a las instituciones encargadas de ver los asuntos de desapariciones forzadas y torturas en víctimas del delito, mientras mostraba el rostro golpeado al interior de un vehículo con rumbo desconocido.

"Estoy completamente golpeado. Me destrozaron las costillas, tengo la boca llena de sangre y los delincuentes libres", comentó: "Me robaron y me tienen violentado (...) Me robaron un reloj y una cartera (...) Me volvieron a golpear", dijo el creador de contenido en otra historia de Instagram.

De acuerdo con información de Infobae, en la misma transmisión denunció que los agentes no le leyeron sus derechos y que presentaba golpes en las costillas y sangre en la boca. “Los delincuentes libres y a quien cuida al pueblo, detenido y golpeado”, lamentó, sugiriendo que su arresto fue arbitrario mientras los agresores de la joven michoacana quedaban impunes.

Momento antes de que se cortara la señal, Ru Abogado exhortó a sus seguidores a seguir las actualizaciones a través de su prometida, Diana, quien sería la persona encargada de mantener informada a la comunidad digital sobre su estado y el curso legal del caso.

Policías capitalinos habrían golpeado y robado al tiktoker que intentó defender a una foránea

En otra publicación, el creador de contenido se mostró a las afueras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; apuntó que no le adjudicaron ningún delito, sin embargo, denunció la golpiza y el robo que supuestamente sufrió.

"Este me robó mi reloj y golpeó mientras decía: 'Por ayudar al ciudadano'", "Este me dijo que era de un cartel muy famoso en México, me golpeó y amenazó en todo momento", "Este me pateó a más no poder y entre todos me intentaban matar y me robaron 'los que nos cuidan" escribió 'Ru Abogado' junto con fotografías de supuestos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

"Un juez cívico ordenó a 'Ru Abogado' presentarse en próximos días a realizar trabajo en favor de la comunidad por agredir a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Él los acusó de extorsionar automovilsitas, pero nadie denunció esa extorsión".

No es la primera vez que el influencer enfrenta problemas con la autoridad. En noviembre de 2023 también fue arrestado tras negarse a abandonar el perímetro donde los oficiales atendían una emergencia y, presuntamente, agredir físicamente a los policías. Aunque aquella ocasión recuperó la libertad horas después, el episodio quedó registrado en varios de sus clips virales.

La detención se viralizó en cuestión de minutos con hashtags como #RuAbogadoDetenido, #AbusoPolicialCDMX #JusticiaParaRu. Por la noche, en sus historias de Instagram, Ru Abogado informó que ya había sido liberado y agradeció a las personas que estuvieron al pendiente de su caso. También posteó fotografías de los policías que lo habrían agredido.

