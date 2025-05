Ataque armado en Hermosillo, Sonora, deja una víctima hospitalizada; FGJES investiga

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este lunes 19 de mayo de 2025, corporaciones de seguridad del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el sector sur de Hermosillo luego de que se reportara un ataque armado en la colonia López Portillo. Este hecho violento, ocurrido afuera de una casa, dejó una víctima herida; en tanto, los presuntos responsables huyeron hacia una dirección desconocida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se registraron la noche de este lunes 19 de mayo, alrededor de las 21:45 horas, tiempo local, afuera de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Héroes de Caborca y Sinoquipe. Se detalló que un hombre que recién llegaba a su domicilio fue interceptado por sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Balacera en Hermosillo deja una víctima herida. Foto: Facebook

Los agresores abrieron fuego sin mediar palabra con el afectado, detonando al menos seis disparos de arma corta, de los cuales tres impactaron en el cuerpo de la víctima: dos en el torso y uno más en el cuello. El hombre cayó al suelo gravemente herido. Mientras, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos que escucharon las detonaciones fueron quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima, que aún contaba con signos vitales. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado al Hospital General del Estado para recibir atención médica especializada.

Su estado de salud no ha sido actualizado oficialmente hasta el momento. Fuentes no oficiales señalan que el ataque podría estar relacionado con presuntos ajustes de cuentas entre grupos delictivos, aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades. Agentes policiacos resguardaron la zona del ataque y la entregaron a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes. El caso ya está bajo investigación para determinar el móvil y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna