Buscan a 4 implicados en asesinato de colaboradores de Clara Brugada en Calzada de Tlalpan

Ciudad de México.- Hace algunos momentos, autoridades de la CDMX realizaron una conferencia de prensa para informar sobre los avances que tienen a poco más de 24 horas del doble homicidio que se registró ayer lunes en la Calzada de Tlalpan, donde murieron Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes trabajaban con Clara Brugada, jefa del Gobierno capitalino.

En el informe que recién compartieron las autoridades se informó que hay al menos cuatro personas identificadas como partícipes en los asesinatos de los funcionarios públicos. Quienes confirmaron dicha información fueron el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, y la fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde Luján.

Vázquez Camacho confirmó que las cámaras de videoviligancia sí se encontraban en funcionamiento y señaló que tienen guardado el material visual para la investigación. En ese sentido, el titular de Seguridad explicó que gracias a las grabaciones pudieron confirmar que al menos cuatro personas están involucradas en el crimen; un sicario actuó en solitario para asesinar a Ximena y José, en tanto que otros tres hombres lo apoyaron para huir de la zona.

Estos tres involucrados se encargaron de la logística y conducir los vehículos que usaron para alejarse de la escena del crimen, ubicada en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. "Las indagatorias han permitido identificar la participación de al menos cuatro personas presuntamente relacionadas con el evento", dijo el secretario. Los atacantes huyeron al Estado de México y se cree que utilizaron dos automóviles y una motocicleta para conseguirlo.

Se realizaron periciales para encontrar huellas dactilares, teniendo hasta ahora un resultado negativo, lo que se puede explicar por el uso de guantes de los conductores", dijo Pablo.

Por su parte, Bertha Alcalde detalló que Ximena recibió al menos 8 impactos de bala mientras que José Muñoz recibió cuatro disparos. Asimismo, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX señaló que el doble homicidio fue un "ataque directo" en contra de la secretaria particular de Clara, así como del asesor. Finalmente, la fiscal resaltó que hasta el momento no se han establecido hipótesis, por lo que no se ha descartado ninguna línea de investigación.

Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa", afirmó Alcalde.

Fuente: Tribuna