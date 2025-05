Elvis Ventura renuncia a candidatura en Nanchital tras amenazas del crimen organizado

Comparta este artículo

Nanchital, Veracruz.- Elvis Ventura Juárez, candidato a la alcaldía de Nanchital por Movimiento Ciudadano (MC), renunció a la campaña tras supuestamente recibir amenazas del grupo criminal La Mayiza. De hecho, anteriormente fungió como regidor emanado del partido Fuerza por México, mientras que actualmente se desempeña como gerente operativo de la empresa Constructora y Proveedora Oaxaca S.A. de C.V.

“Por convenir a mis intereses, me permito renunciar a mi candidatura por el cargo de presidente municipal por el partido de Movimiento Ciudadano, por el que fui postulado, para contender en el presente proceso electoral en este municipio. Por lo antes expuesto, solicito que se tenga por presentada y admitida la renuncia al cargo señalado, permitiendo ratificar dicho escrito”, así dio a conocer la noticia a través de su Facebook.

De acuerdo con información de Milenio, el pasado lunes 19 de mayo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que Elvis Ventura estaba siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Esto, después de que se hiciera viral un video donde presuntos miembros de un grupo delictivo, denominado La Mayiza, amenazaban al funcionario de Movimiento Ciudadano.

Comunicado de prensa

“Aprovecho estas líneas para informarles que estos últimos días se han registrado situaciones personales que me impiden atender a la empresa que por muchos años he representado y, a la vez, ofrecer tiempo de calidad al proyecto que veníamos realizando. De tal manera que he decidido renunciar definitivamente a la candidatura de presidente municipal de Nanchital por el partido Movimiento Ciudadano (MC)”, declaró Ventura Juárez en un comunicado.

Finalmente, es necesario mencionar que, como te informamos en TRIBUNA, el pasado martes 13 de mayo se reportó el asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz. El hecho ocurrió durante un acto de campaña en el barrio Camino a Jáltipan. El tema le dio la vuelta a México rápidamente, puesto que minutos antes la política había transmitido en vivo en sus redes sociales parte de la movilización.

