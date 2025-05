¿Nuevo Culiacanazo? Captan VIDEOS de fuerte balacera en el penal de Aguaruto en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante el medio día de este miércoles 21 de mayo las alarmas se volvieron a encender en Culiacán, Sinaloa, debido a los reportes de un nuevo hecho violento que tuvo lugar en el interior del Centro Penitenciario Aguaruto. De acuerdo con los videos que circulan en diferentes redes sociales, se trató de un enfrentamiento armado entre autoridades y civiles, el cual provocó una intensa movilización policíaca.

Fue alrededor de las 12:00 horas de este miércoles, que desde edificios aledaños al penal se comenzaron a grabar videos que daban muestra de una intensa balacera dentro del mismo, por lo que las imágenes de inmediato se volvieron virales en las redes. Autoridades de los tres niveles de gobierno se desplazaron hasta el sitio después de que personal del C4i recibiera reportes vía radio de que habían disparos dentro del penal.

Alrededor de esta cárcel hay otros edificios oficiales, como las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, una base de la Guardia Nacional y las oficinas del Poder Judicial de la Federación, por lo que de inmediato se implementó un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron policías estatales, personal del Ejército Mexicano, policías investigadores, entre otros.

En uno de los videos que circula en X, antes Twitter, se puede observar a varios sujetos, al parecer vestidos con ropa táctica, disparando desde la parte alta de los edificios del centro penitenciario. Asimismo, en los videos se escuchan detonaciones de armas largas. Después de una hora, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Sinaloa informó que la situación dentro de Aguaruto ya se había controlado.

No obstante, en un breve comunicado de prensa le pidieron a sus ciudadanos no circular por la zona: "La #SSPSinaloa informa que, tras hechos de seguridad suscitados en el interior del Centro Penitenciario Aguaruto, en #Culiacán, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en las instalaciones y en el exterior. A las 12:25 horas fue controlada la situación", señalaron, pero no indicaron qué ocurrió realmente.

La prisión, ubicada en la sindicatura de Aguaruto, es una de las más conflictivas de todo el estado de Sinaloa e incluso, su nombre sonó mucho en aquel primer Culiacanazo ocurrido en octubre de 2019, durante el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón'. En aquella fecha, hombres armados tomaron el penal y ayudaron a que al menos 55 reos de alta peligrosidad escaparon; hasta el momento, muchos de ellos ni siquiera han sido recapturados.

Fuente: Tribuna