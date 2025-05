Comparta este artículo

Tlalnepantla de Baz, México.- Al menos seis personas lesionadas, entre ellas cinco alumnos y un conductor fue el saldo que dejó un accidente entre una unidad de transporte escolar privado y un camión de carga, ocurrido durante el transcurso de la mañana de este jueves 22 de mayo del 2025, en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

Con base a la información que se maneja en diferentes medios de comunicación locales, los primeros reportes indicaron que el siniestro ocurrió sobre la vialidad de Prolongación Hidalgo, de la colonia Isidro Fabela, ubicada en las inmediaciones de Barrientos, cuando la unidad escolar se impactó en contra de un camión de carga, provocando que su conductor quedara prensado entre los restos del vehículo.

Luego de que los testigos oculares del accidente realizaron los reportes ante las autoridades, elementos de rescate se movilizaron de manera inmediata al sitio señalado anteriormente, donde tras las intensas maniobras del equipo de rescatistas, lograron la liberación del chofer, quien presentaba lesiones de gravedad; quien fue trasladado rápidamente a la Cruz Roja para recibir atención médica.

Autobús escolar colisiona con camión de carga y deja 6 lesionados en Tlalnepantla de Baz

Por otro lado, dentro del autobús escolar viajaban cinco alumnos del Colegio de Bachilleres, quienes también sufrieron heridas durante la colisión. Sin embargo, en su mayoría no presentaban lesiones graves y fueron trasladados por precaución al hospital más cercano para una valoración médica completa y descartar otras posibles afectaciones.

Además, testigos del sitio, informaron que el accidente provocó momentos de pánico y alarma por parte de los habitantes del sector, sobre todo, porque a unos metros está el plantel educativo y era la hora de entrada para los alumnos y algunos trabajadores de la zona. No obstante, las autoridades no han determinado las causas del accidente, aunque no se descarta que haya sido por una falla mecánica o algún descuido al volante por parte de alguno de ambos conductores.

Para realizar las labores de rescate y limpieza de la zona, así como el retiro de la unidad, la vialidad fue cerrada parcialmente, lo cual ocasionó una carga vehicular, pues se trata de una de las avenidas principales del municipio y, que además, conecta con una de las estaciones del transporte suburbano.

Fuente: Tribuna