No hay relación entre los ataques contra colaboradores de Clara Brugada, Harfuch y Ciro

Ciudad de México.- El ataque perpetrado en contra de los colaboradores asesinados de la jefa de gobierno Clara Brugada, esta descartado de cualquier relación con el atentado del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch ya que no existe evidencia que apunte a este hecho en estos casos, incluido el propio ataque perpetrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

“No hay ninguna relación, al momento, de que estén relacionados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule”, declaró.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprovechó para asegurar que la agresión armada contra Ximena Guzmán y José Muñoz no quedará impune y las investigaciones continúan su curso: “No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario”, indicó.

Se esperan resultados de las invesrtigaciones que siguen su curso

La presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 21 de mayo prefirió no especular sobre el caso y por lo mismo no estableció hipótesis, por lo tanto Omar García Harfuch dijo que esperará los resultados de las investigaciones sobre este doble homicidio para no caer en las imprecisiones del caso.

“No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.”

Según información de Infobae, el pasado 20 de mayo un hombre atentó contra la vida de Ximena Guzmán y José Muñoz quienes se desempeñaban como secretaria particular y asesor de seguridad metropolitana en la Ciudad de México sin que hasta el momento existan detenidos relacionados con el crimen aunque fueron localizados algunos vehículos vinculados al caso

En diciembre de 2022 unos sujetos dispararon sus armas en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, por este atentado del que salió con vida, ya hay diversas personas detenidas y algunas ya se declararon culpables.

“Quien haya tomado la decisión, tomó la decisión de matarme limpiamente. No me iban a hacer sufrir, no se iban a meter con terceros, nada. Eso también lo valoro”, aseguró el periodista en una entrevista con Saskia Niño de Rivera.

Mientras que, un par de años antes, en junio de 2020, García Harfuch fue atacado en Lomas de Chapultepec, en donde dos escoltas y un civil resultaron muertos; los implicados fueron relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en marzo del año pasado 12 sujetos fueron sentenciados a 316 años de prisión por el atentado.

Fuente: Tribuna