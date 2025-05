Hermosillo: Encuentran a hombre de 30 años sin vida, aparentemente fue de causas naturales

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Al nororiente de la ciudad fue localizado sin visa el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años, se presume falleció por causas naturales; el hallazgo fue reportado a emergencias alrededor de las 5:52 horas de la mañana del pasado lunes cuando se encontró una persona tirada en la calle la colorada y Carlos Caturegli en la colonia Eusebio Kino.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal, oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), paramédicos de la Cruz Roja y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC) para realizar las diligencias de ley y levantamiento del cuerpo, el cual no se encontraba con signos de violencia a simple vista.

Al momento de ser encontrada la persona del sexo masculino debajo de un árbol al costado de un parque, vestía camiseta interior color blanca, pantalón de mezclilla azul y calcetines negros.

Encuentran a hombre sin vida al nororiente de Hermosillo

El pasado 21 de mayo también fue encontrado otro cuerpo sin vida en un fraccionamiento en construcción al norponiente de la ciudad, en las inmediaciones de Stanza Albaterra y de la invasión Las Cuevitas, se trataba de una persona del sexo masculino hallado a un lado de la barda perimetral de un fraccionamiento en construcción al norte de la avenida Peñaflor final.

Según narraron testigos, el cuerpo se encontraba junto a una mancha de sangre y presentaba signos de una muerte violenta, tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en el rostro, la víctima no fue identificada al carecer de referencias sobre edad y señas particulares, ni hay detenidos relacionados con este hecho.

Anteriormente el 15 de marzo un hombre sin vida fue encontrado en el fraccionamiento Altaria, sobre la calle Pueblo Nuevo y bulevar José Alberto Healy, el cadáver no llevaba calzado ni presentaba señales de violencia, solamente tenía a un lado una jeringa por lo que se supone podría haber sido una posible sobredosis de droga la causa de su muerte.

Asimismo, una mujer de 67 años, fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en el Fraccionamiento Los Arroyos en estado de descomposición por lo que se supone tendría varios días de haber fallecido en su cama en donde estaba en estado de postración a consecuencia de enfermedades contraídas por los padecimientos crónicos de diabetes e hipertensión.

Al presentar signos de violencia, las autoridades no descartan que pudo haber sido víctima de un asalto y un homicidio la causa directa de su muerte, se supo que su esposo y ella recibían ayuda por parte de los vecinos al no contar con recursos suficientes para mantenerse debido a no poder trabajar dadas sus condiciones de salud de ambos.

Varios cuerpos sin vida se han localizado en distintos puntos de la ciudad

Fuente: Tribuna