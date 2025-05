Tenía el 'tiro de gracia': Hallan el cuerpo de un hombre, sin prendas, tirado en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue al alza en Cajeme, una de las regiones más peligrosas de Sonora y de México. Ahora, la mañana de este miércoles, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno Estatal y el Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Santa Fe de Ciudad Obregón, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo sin vida en un terreno baldío.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, miércoles 28 de mayo de 2025, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en un terreno ubicado entre las calles San Marino y Mayo, en el fraccionamiento Los Ángeles de Ciudad Obregón. Vecinos del sector reportaron, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, que la noche del martes se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

Ante esto se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía de Seguridad Pública (PESP)y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). No obstante, en ese momento no se localizó ningún indicio.

Fue hasta la mañana de este miércoles cuando personas que transitaban por el sitio volvieron a alertar a las autoridades tras hallar el cuerpo de un hombre, completamente desnudo y con un impacto de bala en la cabeza, lo que indica un posible tiro de gracia.

Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron el área con cinta perimetral mientras personal de Servicios Perciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaba las diligencias correspondientes y el levantamiento de casquillos percutidos como parte de la apertura de una nueva carpeta de investigación.

El cuerpo, que permanece en calidad de no identificado, corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delgada y con barba. No portaba ninguna prenda de vestir al momento del hallazgo. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de la necropsia de Ley, y determinar la causa del deceso. No hay reporte de detenidos por este hecho violento en Ciudad Obregón.

