Segunda víctima del día: Acribillan a un hombre en la colonia Russo, de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del jueves 29 de mayo se registró un ataque armado en la colonia Óscar Russo Vogel, al sur de Ciudad Obregón, que resultó en el fallecimiento de una persona. Los hechos ocurrieron cerca de las 19:00 horas en el cruce de las calles Artículo 27 entre Rafael Buelna y Vicente Guerrero. De acuerdo con los informes preliminares, un hombre que viajaba en bicicleta fue interceptado por sujetos armados.

En ese momento abrieron fuego en su contra. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar asistencia, pero al valorar al afectado, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La identidad del fallecido no ha sido confirmada oficialmente, aunque de manera extraoficial se menciona que podría tratarse de Víctor. Hasta el momento no se ha informado sobre la detención de personas relacionadas con este hecho violento.

La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Cajeme. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente, con el fin de establecer su identidad y la causa exacta de la muerte. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las primeras indagatorias.

Cabe mencionar que este mismo jueves, otro episodio de violencia tuvo lugar al noreste de Ciudad Obregón, cobrando la vida de un masculino que fue ultimado a balazos en los límites de las colonias Villa Guadalupe y Amanecer. El fatal suceso se registró alrededor de las 13:50 horas, en las calles Aquiles Serdán y Camelia Blanca, justo donde se encuentra un puente para cruzar un dren.

Según la información obtenida, la víctima fue identificada como Jorge Daniel R., de 30 años de edad, con domicilio en la colonia Villa Guadalupe. De acuerdo con testigos, el hombre era perseguido por sujetos armados, quienes finalmente le dieron alcance y abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. Tras el ataque armado, el cuerpo del joven cayó dentro del mencionado canal, mientras que los responsables lograron darse a la fuga.

Fuente: Tribuna