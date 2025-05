Reportan tres detenidos y dos liberados tras operativo del Ejército en Caborca

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Este pasado jueves 1 de mayo se realizó la detención de tres personas presuntamente relacionadas a hechos delictivos, esto por parte de un operativo que encabezó el Ejército Mexicano en la colonia La Huerta, calle 16, entre Olivo y Ciruela. Asimismo, todo comenzó porque los elementos realizaban recorridos de vigilancia por la zona perteneciente al municipio de Caborca, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, el personal escuchó gritos de auxilio en el domicilio antes mencionado y de inmediato procedieron a dirigirse al llamado, sitio en el que encontraron a tanto a los presuntos culpables como a las víctimas. No obstante, eso no fue todo porque también incautaron una camioneta, cartuchos útiles y otros indicios que hasta estos instantes no han sido expuestos.

Por su parte, se confirmó que hasta el momento de la elaboración de esta nota las investigaciones continúan con su curso normal, pues buscan esclarecer la situación y corroborar si los supuestos autores intelectuales pertenecen al crimen organizado, aunque espera que en las próximas horas sean revelados más pormenores. Es vital dejar en claro que tanto los detenidos como las personas liberadas ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se determinará su situación legal.

Elementos del Ejército Mexicano

De igual forma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, compartió que el pasado miércoles 30 de abril en Caborca, Sonora, trabajaron en conjunto la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano para asegurar un fusil Barrett, una ametralladora ligera, un arma larga, un rifle de diábolos, cargadores, 293 cartuchos y una cinta de eslabones. Sumado a esto, en General Plutarco Elías Calles, en las inmediaciones del ejido La Nariz, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron 10 artefactos explosivos improvisados.

Finalmente, para realizar una denuncia anónima a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, puedes llamar al número 089. Este número está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Entre algunos delitos que se pueden reportar a través de este medio están robos, asaltos, maltrato familiar o infantil, venta de drogas, entre otros. Ahora, si estás en peligro es mejor llamar al 911 para que una unidad acuda a tu encuentro.

Fuente: Tribuna