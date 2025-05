Golpean a exgobernador de Baja California Kiko Vega en altercado de transito en Tijuana

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- El exgobernador de Baja California Norte Francisco Vega de Lamadrid fue golpeado en dos ocasiones por un sujeto desconocido que lo increpó cuando el panista se encontraba en el asiento de copiloto de un vehículo compacto, por un altercado vial en la ciudad fronteriza de Tijuana.

En la grabación, tomada desde el interior del vehículo donde viajaba, se observa a un hombre vestido de negro y con lentes oscuros provocando al exmandatario con insultos y amenazas, quien lejos de calmarse, regresa a la ventana del automóvil y lo reta directamente: “A ver, a ver ¿dónde te pegué?”, insiste, mientras se escucha a su esposa decir: “Ya, ya me lo golpeaste”.

“Te bajas, ey que acá, me dices que no sé con quién me estoy metiendo. Aunque me grabes y me subas a redes sociales te lo desvergo en un momento”, dice el agresor mientras Vega le pide que se retire y le muestra supuestas lesiones en el brazo, señalando que el altercado ya había comenzado antes de lo que se muestra en el video.

Tras el golpe, el agresor se aleja impunemente mientras en el video se escuchan expresiones como “¡Hijo de tu madre, cabrón!” y “¡Te voy a grabar!”, por parte de la esposa de Kiko Vega, visiblemente afectado, alcanza a decir: “Sí me pegó duro, tómale foto a la cara y a sus placas”.

El exgobernador panista Kiko Vega viajaban sin guardaespaldas al momento de la agresión

Según información del semanario Zeta de Tijuana, el político de 70 años no traía guardaespaldas y ya no teme ser detenido por las autoridades o preocuparse por el repudio de la sociedad al andar tranquilamente por la ciudad hasta el grado de ser vulnerable a ataques por un sujeto enojado quien lo enfrento como en esta ocasión con el puño cerrado.

La mujer que conducía el vehículo es su esposa Brenda Ruacho, ex primera dama y ex presidenta del DIF estatal quien grabó el altercado vivido en un alto al transitar por las calles de la ciudad fronteriza de Tijuana con su celular, para luego ser difundido en las redes sociales, varios de los internautas comentaron que estos hechos son un ejemplo de la inseguridad que impera en la frontera.

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para localizar al responsable, quien hasta el momento no ha sido identificado, se presume que el hombre posiblemente resida en Estados Unidos y cruza con frecuencia a Tijuana por lo que podría ser más difícil su localización.

Fuente: Tribuna