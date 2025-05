¿Quién es ‘M-40’? El presunto líder de ‘Los Metros’ vinculado al caso de Grupo Fugitivo

Comparta este artículo

Reynosa, Tamaulipas.- Este pasado martes 27 de mayo se comenzó a hacer viral la desaparición de cinco integrantes del grupo Fugitivo, quienes, según testimonios de sus parientes, desaparecieron el domingo tras asistir a un evento en la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. De hecho, diversos colectivos de búsqueda se sumaron; entre los más destacados están Red de Emergencias Reynosa A.C. y Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

En conferencia de prensa del jueves 29 de mayo, Irving Barrios, titular de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, anunció que los cuerpos sin vida que fueron encontrados calcinados el miércoles, alrededor de las 19:00 horas (tiempo local), en un rancho alejado de Reynosa, efectivamente correspondían a los miembros de la banda. Además, como te informamos en TRIBUNA, también mencionó el funcionario que se detuvo a nueve presuntos culpables.

Antes que nada, hay que mencionar que los cadáveres fueron hallados en un predio de la colonia Aquiles Serdán, por lo que se presume que fueron secuestrados el mismo domingo 25 de mayo a las 22:00 horas, cuando se trasladaban a bordo de una camioneta negra en la colonia Riberas del Río, en la ciudad de Reynosa. De igual forma, las autoridades dejaron en claro que se localizó una unidad muy similar a la descrita, abandonada, aunque sin el logotipo de la agrupación ni los instrumentos.

Irving Barrios Mojica, fiscal de Tamaulipas

En otro tema, al parecer las personas capturadas pertenecen a la célula Los Metros del Cártel del Golfo y son liderados por Ulises Raga Ortiz, alias ‘M-40’, pues, según información de Infobae, se piensa que el grupo delictivo entregó al criminal para contener la presión social y mediática. No obstante, hay que aclarar que, hasta este momento, Raga Ortiz no se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Finalmente, de acuerdo con el medio antes citado, las versiones oficiales sospechan de un conflicto sentimental, pues se cree que todo está vinculado con celos hacia una mujer. Sumado a esto, familiares del grupo Fugitivo hicieron hincapié en que nadie les informó de los restos hallados y que no les entregaron muestras genéticas, por lo que, mientras no tengan estas pruebas, ellos no creen en su veracidad.

