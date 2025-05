Reportan 'levantón' de jóvenes en Guaymas y Hermosillo; FGJE Sonora desmiente la noticia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hace algunas horas comenzaron a circular diversas noticias en las redes sociales donde señalaban que se habían registrado 'levantones' tanto en Hermosillo como en Guaymas, donde las víctimas eran menores de edad. Luego de que los trascendidos pusieran en alerta a la sociedad, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) ya salió a desmentir esta información.

En un comunicado de prensa difundido a través de X, la mencionada institución señaló que "no existe denuncia formal ni registro oficial alguno sobre hechos difundidos en redes sociales, en los que se señala la presunta privación ilegal de la libertad de dos menores de edad" en la capital sonorense y en el puerto.

Desmienten privación ilegal de la libertad de jóvenes en Guaymas y Hermosillo copia

En ese sentido, la Fiscalía de Sonora señaló que los reportes difundidos a través de Facebook son los mismos, pero quienes se encargaron de publicarlos únicamente cambiaron la ciudad y el grupo criminal al que se adjudican los crímenes falsos: "Los textos que circulan presentan la misma redacción, modificando únicamente el nombre de las ciudades y del grupo delictivo al que se atribuyen los hechos".

Finalmente, la FGJE Sonora hizo una invitación a la comunidad sonorense a mantenerse al tanto de información oficial y no compartir contenido que no venga de un canal serio: "La Fiscalía señala que no cuenta con ninguna denuncia ni reporte oficial que respalde dichas versiones. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales institucionales y evitar compartir contenido que no haya sido verificado".

En otras noticias, la tarde de ayer jueves 30 de mayo la FGJE Sonora compartió un comunicado de prensa para informar sobre la detención de un miembro de Los Deltas, mismo que fue identificado por participar en una balacera contra estadounidenses en territorio sonorense. El arrestado fue identificado como Martín Manuel 'N' y se le señala de participar en un ataque armado en Caborca, el cual tuvo lugar en noviembre de 2024, donde dos hombres originarios de EU resultaron gravemente lesionados.

Fuente: Tribuna