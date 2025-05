Vinculan con La Mayiza de Sinaloa a exalcalde de Ahome detenido por presunto desvío

Ahome, Sinaloa. – El exalcalde del municipio de Ahome Sinaloa Gerardo Vargas Landeros fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado por el desvío de más de 170 millones de pesos de la renta de 126 patrullas durante su administración, por lo que es investigado bajo el delito de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Un día antes de ser desaforada por el congreso del estado de Sinaloa, anunció que tomaría licencia a su cargo como presidente municipal para atender asuntos de carácter administrativo y procesos de investigación penal, luego del desafuero, el Congreso de Sinaloa designó como alcalde sustito de Ahome al diputado con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

“Tomé la decisión de tomar licencia a mi cargo como Presidente Municipal. Lo hago para estar en posibilidad de atender asuntos de carácter administrativos y procesos de investigación penal, porque no me voy a esconder y no voy a permitir que ensucien lo que hemos logrado juntos con tanto esfuerzo”, explicó en un video.