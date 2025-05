Abogado baleado por agentes AMIC en Hermosillo está evolucionando "muy bien", dice esposa

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 31 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado de prensa para informar sobre nuevos detalles en el caso del abogado que fue lesionado a balazos por error, por parte de personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). A raíz de trascendidos en las redes sociales, la esposa del letrado salió a aclarar que él se encuentra evolucionando bien y recibiendo atención médica oportuna.

En el breve reporte difundido en su cuenta de X, antes Twitter, la institución estatal señaló que en las últimas horas ha circulado un video donde un hombre, que no forma parte de la FGJES, ni es servidor público, pide ayuda económica para apoyar a su colega. No obstante, en respuesta a la divulgación de esta grabación, la esposa del lesionado especifica que no es necesario hacer la colecta pero agradece la empatía que sus compañeros tienen hacia su esposo y a ella misma:

No hay necesidad de recibir un apoyo", refiere la mujer.

La FGJE resaltó que la esposa del abogado informó que "desde el día uno (de los hechos), el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia, se está haciendo cargo del tema en todos los sentidos" además de que dio a conocer que "su esposo está evolucionando muy bien". Por lo anterior, la mujer únicamente pidió a sus compañeros que envíen sus "oraciones" para la mejoría de su esposo". Además, "solicitó de la manera más atenta difundir su audio con sus contactos, para no caer en ese tipo de confusiones".

Así fue el audio que envió la esposa del abogado

A través de WhatsApp, la pareja sentimental del hombre que fue lesionado la tarde del pasado sábado 24 de mayo señaló que se sentía agradecida por el noble gesto que habían emprendido los colegas del abogado, pero afirmó que no necesitaban ayuda financiera: "Este audio lo estoy haciendo para agradecer el gesto y la empatía que están teniendo hacia mi esposo y hacia mí, pero no hay necesidad que lo realicen".

La esposa del abogado afirmó que tanto el Gobierno de Sonora como la Fiscalía estatal se estaban haciendo cargo de todos los gastos que implicaba la hospitalización de su marido: "Desde el día uno se están haciendo cargo en todos los sentidos, por lo que les agradezco este gesto y les reitero que no hay necesidad de hacerlo. Aprovechando les digo que mi esposo está evolucionando muy bien, lo que sí les pido son sus oraciones", dice en el mensaje .

Fuente: Tribuna