Muere mujer al exterior del Hospital Universitario tras ser dada de alta en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Este lunes 5 de mayo a las 4:45 horas una mujer fue llevada por sus familiares de urgencia al Hospital Universitario de Monterrey, debido a que se presume tenía fuerte dolores en el tórax y abdomen. Sin embargo, de acuerdo con información extraoficial, la fémina después de haber recibido la atención médica pertinente, le dijeron que no tenía nada grave y procedieron a recetar un medicamento.

A pesar de que según familiares seguía presentando síntomas fuertes de dolor, los especialistas la enviaron a su casa y se dice que al salir del hospital la colocaron debajo del puente peatonal, sitio en el que finalmente perdió la vida. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la versión oficial de la noticia, sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes expongan los pormenores del asunto.

Asimismo, hasta estos instantes no hay todavía datos que revelen la identidad de la fémina, aunque basándose en información proveniente de Milenio, se presume que la señora tenía aproximadamente 60 años. No obstante, al lugar acudieron policías de Monterrey, quienes fueron los primeros respondientes, por lo que una vez que revisaron a la mujer se percataron que ya no tenía signos vitales.

Hospital Universitario de Monterrey

De igual forma, la zona fue despejada, esperando la llegada del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como también del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, para proceder con el levantamiento del cuerpo. Lo último de lo que se tiene conocimiento es que el área fue despejada y acordonada, en espera que se realicen las indagatorias correspondientes y esclarecer la causa de muerte.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia (FGJNL), para realizar una denuncia anónima cuenta con el número 089, que está disponible las 24 horas del día, además tiene un sistema de denuncias virtual y una aplicación móvil, donde puedes presentar tu denuncia de forma anónima o con datos. Sumado a esto, existe la opción de acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en la Ventanilla Única de Atención (VUA).

Fuente: Tribuna