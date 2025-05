Código Rojo en Hermosillo: Tras pelea, hombre habría prendido fuego a casa de su madre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 6 de mayo de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un intenso operativo de atención y seguridad en inmediaciones de la colonia El Ranchito, en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara un fuerte incendio al interior una vivienda particular. Presuntamente, el siniestro fue provocado por un masculino que se dio a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la tarde de este martes 6 de mayo, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en un domicilio ubicado sobre la calle 18 de Marzo, casi esquina con Iglesia en la colonia ya mencionada de la capital sonorense. Mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, vecinos reportaron que, de una casa, salía humo, por lo que era clave la intervención de las autoridades.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Incendio en Hermosillo moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

A la brevedad se movilizaron en la escena elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Hermosillo, así como agentes de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargaron de resguardar el inmueble señalado con el número 40. A su llegada, los bomberos observaron humo saliendo por puertas y ventanas del domicilio, por lo que de inmediato iniciaron maniobras para controlar las llamas.

El fuego se concentraba principalmente en la parte trasera de la vivienda y afectaban al menos dos habitaciones. Damián Guerrero, maquinista y responsable de la atención del cuerpo de Bomberos, explicó que el reporte recibido indicaba que el fuego podría haberse originado tras una pelea entre madre e hijo. También confirmó que, por fortuna, no había personas en el interior, solo un canino que fue salvado con vida. El saldo fue blanco.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si el incendio fue causado por fuego directo o si se trató de un incidente provocado por otras circunstancias. De forma extraoficial, se señala que el siniestro habría comenzado luego de una confrontación entre uno de los habitantes y un tercero, y que la casa sería de la propia madre del agresor. No obstante, no se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna