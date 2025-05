VIDEO: Detienen a joven médica acusada del asesinato de un doctor en motel de Tabasco

Comparta este artículo

Villahermosa, Tabasco.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco confirmó la detención de una mujer identificada como Lesly 'N', quien es señalada como presunta responsable del asesinato del médico Yaotzin de la Cruz Guzmán, ocurrido el pasado 28 de abril en el interior de un motel ubicado en Villahermosa. La aprehensión fue ejecutada la mañana del martes 6 de mayo por elementos de la Policía Ministerial.

La sospechosa fue localizada en el Hospital Regional 'Doctor Gustavo A. Rovirosa', donde realizaba su residencia médica, concretamente en el área de Enseñanza. La orden de arresto fue cumplimentada sin que se reportaran incidentes, después de que la joven regresó de sus vacaciones. El caso ha generado un fuerte eco en redes sociales, donde la fotografía de Lesly 'N' comenzó circular antes de su detención.

Los comentarios se dividen entre quienes exigen justicia por el crimen del doctor y quienes llaman a no prejuzgar hasta que concluyan las investigaciones oficiales. El cuerpo del médico fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca dentro de una habitación del motel Sexto Sentido, ubicado en la colonia Casa Blanca. Las características de las lesiones revelan que el crimen fue perpetrado con notable violencia.

De acuerdo con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad del establecimiento, el doctor ingresó al motel acompañado de una mujer. Poco menos de 1 hora más tarde, una persona con características similares a Lesly 'N' fue captada saliendo del lugar a pie, vistiendo lentes oscuros, capucha y cargando una bolsa. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido declaraciones públicas sobre los avances de la investigación.

Madre de Lesly defiende su inocencia

En medio del revuelo mediático, también han salido a la luz audios de la madre de Lesly, quien defiende con firmeza la inocencia de su hija. En sus declaraciones, asegura que el día del homicidio su hija se encontraba en casa, ya que estaba de vacaciones, y sostiene tener pruebas documentales que respaldan su versión.

"Están cometiendo una injusticia. La Fiscalía no tiene pruebas contundentes. Mi hija no es capaz de algo así. Tenemos evidencia de que no salió de casa ese día", afirmó la madre, quien también denunció que su domicilio fue rodeado por la policía sin previa orden judicial.

Fuente: Tribuna