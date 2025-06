Allanan casa de Ceci Flores en Sonora; exige protección y compromiso de las autoridades

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este pasado sábado 31 de mayo Cecilia Patricia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, denunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que fue allanada su vivienda ubicada en Bahía de Kino, en el estado de Sonora. Por su parte, la mujer dejó muy claro que no es la única integrante de su familia que teme por su integridad física, pues también sus parientes han sido amenazados de muerte.

“No voy a dejar de buscar a mis hijos por miedo”, escribió Flores Armenta, esto con relación a sus hijos desaparecidos Alejandro, Marco Antonio y Jesús Adrián, el primero fue visto por última ocasión en octubre de 2025 en Los Mochis, Sinaloa, mientras que Antonio y Adrián en 2019 en la misma localidad de Bahía del Kino se les perdió por completo su rastro, es necesario mencionar que Jesús era menor de edad.

De hecho, la representante del colectivo sonorense exigió a las autoridades correspondientes que realicen una investigación, además Cecilia mencionó que vivir con miedo es uno de las situaciones más horribles y afirmó que no debería estar normalizado el exigir derechos. No obstante, la mujer que fundó por allá en 2019 Madres Buscadoras de Sonora no entró en detalles con respecto a las personas que supuestamente ingresaron sin su permiso a su hogar.

Cecilia Patricia Flores

"Es horrible vivir con miedo, no debemos dejar que esto siga sucediendo, de exigir nuestros derechos. Estamos siendo amenazadas, estamos siendo perseguidas y a la autoridad le corresponde hacer la investigación de lo que sufrimos por estar haciendo lo que le corresponde al gobierno”, especificó Cecilia Patricia quien como se recordará este año ha tenido algunas diferencias de opinión con diferentes colectivos de Sonora.

Finalmente, el problema en realidad era con Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, de la agrupación que localizó restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Es así que la sonorense llegó a asegurar que Navarro alteró la cifra de las personas que fueron secuestradas en el recinto, inclusive la aludida denunció a la hermosillense por realizar declaraciones falsas.

Fuente: Tribuna