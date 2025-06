Familiares de Grupo Fugitivo denuncian omisiones de la Fiscalía de Tamaulipas en búsqueda

Ciudad de México.- Familiares de los integrantes de la agrupación musical Fugitivos rechazan que los restos encontrados en un predio de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas corresponda con los de las víctimas como afirmó la fiscalía del estado el pasado 29 de mayo, por lo que solicitan el caso sea atraído a la competencia federal

Los familiares niegan la versión oficial que fue difundida por parte del fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, en compañía del Secretario General del estado, Héctor Villegas, donde aseguran que las investigaciones realizadas confirman que los restos localizados corresponden a los cinco músicos desaparecidos quienes fueron asesinados el mismo día de su desaparición el pasado 27 de mayo en un predio de la colonia Aquiles Serdán.

En las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, familiares de los integrantes del Grupo Fugitivo aseguraron que no han sido notificados por ninguna autoridad sobre el hallazgo de cuerpos calcinados.

“Ellos tienen a nueve personas detenidas, nosotros seguimos en la búsqueda y queremos saber por qué la Fiscalía del estado dice que mi hijo está muerto. No saben si es él, no tienen mi ADN”, expresó la madre del vocalista Francisco Xavier Vázquez Osorio, joven de tan solo 20 años.

“No hay ninguna explicación, no se encontraron cuerpos, no fueron cuerpos, fueron fragmentos. No podemos asegurar que sean los de nosotros porque eso se lleva con pruebas de ADN que llevan tiempo. Confiamos que no son los de nosotros”, dijo durante una conferencia de prensa en Reynosa Clara Martínez, tía de José Francisco Morales, miembro de la agrupación.

“Les pedimos por favor que sigan compartiendo los boletines de búsqueda, que sigan compartiendo, que los seguimos buscando porque ellos están vivos y los vamos a traer. No importa hasta dónde se tenga que llegar porque vivos se los llevaron y vivos los queremos” mencionaron.