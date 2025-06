Motociclista fallece al estrellarse contra un camión de carga en San Luís Rio Colorado

Comparta este artículo

San Luís Río Colorado, Sonora.- La mañana de este domingo un motociclista falleció luego de estrellarse contra un camión de carga de una frutería a la altura de 'La Brecha' y calle 25 en la colonia federal, fue identificado como Guadalupe 'N' de 42 años de edad a quien se le atribuye el origen del accidente debido a que no cedió el paso al camión cuando transitaba sobre la calle 25 en dirección al sur.

Los elementos de tránsito municipal al verificar que el conductor de la moto rojo con negro se encontraba lesionado pidieron la presencia de socorristas de la Cruz Roja Mexicana quienes verificaron que ya no contaba con signos vitales, los policías municipales dieron parte al agente del ministerio público del fuero común quienes realizaron las diligencias de ley para el deslinde de responsabilidades y el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense.

Las causas de un accidente de moto involucran diferentes elementos, comportamientos y acciones, pero algunas destacan por su alta frecuencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se enlistas cinco mas frecuentes: exceso de velocidad dado que los conductores algunas veces no respetan las señales de tránsito y límites de velocidad, consumo de sustancias tóxicas como bebidas alcohólicas en exceso o sustancias adictivas, no usar casco y falta de seguridad para niñas y niños al no emplear medios de sujeción adecuados para no exponerlos ante algún accidente vehicular.

Según datos de la Cruz Roja en Navojoa, el número de accidentes en motocicleta ha ido en aumento con un promedio de 42 casos al mes, cifra que representa un incremento del 15 por ciento en comparación con el año pasado a la misma fecha, el jefe de socorristas Javier Barreras Peralta, señaló que el crecimiento ha sido paulatino pero constante, y que la mayoría de los incidentes están relacionados con exceso de velocidad, falta de casco y no respetar los señalamientos.

Indicó que muchos de estos accidentes se podrían haber evitado con medidas básicas de seguridad, en abril se registró una muerte en este municipio y otra en Etchojoa, además de otros casos no fatales en su mayoría de personas jóvenes que no toman las precauciones necesarias.

Los accidentes han generado conmoción entre familiares de las víctimas y de la comunidad, reavivando la preocupación sobre el uso irresponsable de motocicletas, especialmente entre los menores de edad, dijo.

Ante este panorama, la Cruz Roja y autoridades locales hacen un llamado urgente a respetar las normas de tránsito y utilizar equipo de protección. “Más que atender emergencias, buscamos prevenir tragedias”, concluyó.

Fuente: Tribuna