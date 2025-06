Choque de camión de pasajeros en carretera con destino a Caborca deja 14 heridos

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Un camión de pasajeros suburbano procedente del ejido Álvaro Obregón con destino a Caborca chocó a la altura del campo de tiro localizado en el kilómetro 9 a espaldas del cerro de la virgen con un vehículo de carga, el siniestro sucedió alrededor de las 9:20 horas de la mañana de este martes; al lugar del incidente acudieron los servicios de la Cruz Roja y Bomberos de Caborca, elementos de Seguridad Pública Municipal y Policías Estatales a prestar auxilio a los lesionados.

Los elementos de la Cruz Roja atendieron a niños, mujeres y hombres los cuales permanecían en las partes baja de los árboles, presentando lesiones que no ponen en riesgo la vida, pero, aun así, se trasladaron inmediatamente a un nosocomio de la ciudad a recibir atención médica, en tanto Bomberos trabajaban en donde quedó el vehículo de carga y un montacarga el cual se desprendió del vehículo ocasionando el lamentable accidente, quedando este, sobre la cinta asfáltica.

Las 14 personas lesionadas son; Olivia Cruz Cruz de 30 años, originaria de Caborca no presenta lesiones de gravedad solo contusiones múltiples, Benito Enríquez Mojarras, de 34 años procedente de Oaxaca, sin lesiones graves y solo contusiones leves, Luis Alejandro Enriquez Cruz, menor de 10 años, con residencia en Caborca, presenta contusiones y no presenta lesiones de gravedad, Jose Angel Enriquez Cruz de 7 años, procedente de Caborca no tiene lesiones graves.

Un camión de carga se supone fue quien origino el choque con el camión de pasajeros

Mía Sofia Enriquez Cruz de 2 años, procedente de caborca sin lesiones de gravedad, María Cristy Nava Hernández de 54 años originaria de Guerrero, presenta contusiones leves, Gael Chavelas Flores de 6 meses originario de Guerrero, tiene contusiones, Maximina Flores Martinez de 38 años originaria de Guerrero, presenta contusiones, Serafin Chavelas Gallejo de 32 años procedente de Guerrero, tiene contusiones.

Francisco Alejandro Catalán Acuñas de 50 años de Caborca sonora, tiene contusiones en cuerpo, Marivel Velazco Caballero de 41 años procedente de Oaxaca presenta contusiones leves, Saul de Jesús Delgado Méndez originario de Chiapas, presenta laceración de 7 centímetros aproximadamente en hombro izquierdo, Efraín Gastelum Gastélum de Caborca, presenta abrasiones en cráneo parte temporal, Samuel Martínez Hernández originario de Hidalgo, está en valoración medica por restos de vidrios en ojo izquierdo.

Se presume que eran jornaleros agrícolas quienes viajaban procedentes de los campos donde trabajaban en las cosechas de cultivos de la región, hasta el momento no se han determinado las causas que originaron el accidente, si fue por falla mecánica, impericia del conductor o algún otro factor externo

Los lesionados eran originarios de diferentes lugares, incluidos menores de edad

Fuente: Tribuna