Sheinbaum Pardo exige consecuencias para policías que cruzaron frontera con Guatemala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó su tradicional conferencia “Mañanera del Pueblo” desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Ante los medios de comunicación reunidos este martes 10 de junio de 2025, habló sobre la persecución que autoridades de Chiapas iniciaron este pasado domingo contra presuntos delincuentes, la cual culminó en inmediaciones de Guatemala.

Por lo tanto, Sheinbaum Pardo aseguró que “cada quien debe trabajar en su propio territorio”. Además, dejó en claro que las aseveraciones del gobierno de Chiapas contra Guatemala —aquellas que acusan al país de estar coludido con el crimen organizado—, según la opinión de la mandataria mexicana, para que sean válidas deben ser abordadas en el mecanismo de coordinación binacional.

“Hemos pedido, y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador, que no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías, en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país, en eso no estamos de acuerdo, y esos policías deben ser sancionados”, estableció durante su conferencia la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum Pardo

Ante todo, la mandataria recalcó que el canciller Juan Ramón de la Fuente ya está en comunicación con el Gobierno de Guatemala para reforzar el grupo de seguridad ya existente y así tener coordinación con ambos lados de la frontera. Por último, dejó muy en claro que cada país debe trabajar en su propio territorio y, por eso, mencionó que es muy importante que haya una constante comunicación.

“El Canciller está en comunicación con el Gobierno de Guatemala para, en todo caso, hacer —como debe ser, que ya existe, pero reforzar— un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera”, externó la funcionaria. “Cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación. Y, si hay alguna denuncia en particular, pues que se vea a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países”, finalizó.

Fuente: Tribuna