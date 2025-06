A tempranas horas, accidente vehicular en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Campestre de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular: presuntamente, el conductor de un tráiler se impactó contra un coche particular, lo que provocó que este girara y terminara volcado. Este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana de este martes 10 de junio de 2025, alrededor de las 07:30 horas, tiempo local, en la calle Chihuahua y Bulevar Ramírez, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Información extraoficial señala que sobre la calle Chihuahua, de norte a sur, un Volkswagen Jetta, modelo 2018, de color azul, que se volcó luego de ser impactado por el conductor de un tráiler.

Accidente en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

El incidente, que generó pánico entre los presentes, fue reportado mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 movilizó a elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional. En el sitio, los efectivos localizaron al conductor del Jetta, así como al del tráiler. Ambos estaban a la espera de los seguros para evaluar daños.

En tanto, la escena del crimen quedó resguardada mientras una grúa se encargaba de levantar el vehículo particular, el cual quedó llantas arriba tras en indícenle. Durante varios minutos, la calle Chihuahua y bulevar Ramirez, de dirección poniente a oriente, permaneció cerrada mientras las autoridades trabajaban. Se desconoce si el caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Por fortuna, este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, por lo que no fue necesario que llegaran a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, sí se reportaron graves daños materiales, pues el automotor particular quedó con múltiples afectaciones que impiden su circulación. Autoridades hacen un llamado a la población a circular con precaución en estas vialidades.

