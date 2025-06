Al interior de una vivienda en Hermosillo, encuentran a un hombre de 40 años muerto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche de este martes 10 de junio de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Eusebio Kino, al norte de la capital sonorense, luego de que se reportara el hallazgo de una persona muerta al interior de una vivienda. Presuntamente, se trata de un hombre que fue abandonado por su familia.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este martes 10 de junio de 2025, alrededor de las 21:30 horas, tiempo local, al interior de una vivienda ubicada en la calle Granados, entre las vialidades Carlos Caturegli y Leandro P. Gaxiola en la colonia ya mencionada, al norte de Hermosillo. Vecinos del sector, quienes no habían visto al hombre, pidieron ayuda a elementos de la Policía Municipal para revisar su vivienda.

Ante esto, los agentes solicitaron la presencia de elementos del heroico cuerpo de Bomberos para abrir la puerta y comenzar con una revisión. Tras entrar a la casa, los oficiales revisaron el cuarto principal, donde encontraron a un hombre sin vida, el cual presuntamente respondía al nombre de Leonel, de 40 años de edad. Trascendió que contaba con múltiples enfermedades crónico degenerativas.

Asimismo, se especificó que su familia no lo visitaba ni cuidaba. De inmediato se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Guardia Nacional. Los socorristas revisaron a la víctima y confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, sin embargo, no especificaron si tenía signos de violencia o bien, fue muerte natural.

La escena del hallazgo quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Se desconoce cuánto tiempo tendría de fallecida esta persona, no obstante, las autoridades se encargaran de las pesquisas y de informar cualquier nuevo dato.

