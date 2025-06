Vecinos lamentan muerte de niños en Pesquería, al ser atropellados por camión de personal

Pesquería, Nuevo León.- Un camión de transporte de personal atropelló a dos niños de 9 y 10 años en el municipio de Pesquería, Nuevo León que salieron a la calle a dar un paseo en un scooter eléctrico como cada tarde luego de culminar sus actividades escolares, los vecinos de la colonia Colinas del Aeropuerto narraron que el chofer no se percató de la presencia de los menores, uno de ellos fue impactado de frente y otro arrastrado bajo las ruedas de la unidad.

“Pues sí, fue muy lamentable, la verdad es que cuando yo estaba al momento de los hechos vi que el transporte venía saliendo de allá. De ahí venían los niños, el transporte quedó muy pegado a los niños, yo pensé que los iba a impactar para un lado, cuando veo que agarra al más chiquito y ya no vi para donde salió disparado, el otro menor, el transporte no había visto que se había llevado a los niños hasta que salió mi esposo y les dijo que había pescado a los menores”, dijo Estefanía Magallanes quien presenció los hechos.

Los vecinos incrédulos con la noticia de la muerte de Pedrito y 'El Güero', como los conocían de cariño, inundaron de veladoras la zona donde fallecieron.

“Eran mis vecinitos, eran amiguitos de mis hijos, al más chiquito Pedrito yo lo llevaba y lo traía de la escuela, ellos siempre a veces iban a mi casa. Lamentablemente ayer el niño fue a buscar a mis hijos y le dije yo que no iban a salir, entonces llega el otro niño de la escuela, y resulta que vienen y me buscan y me dicen que estaban a la vuelta literalmente, fue algo muy sorprendente para mí al ver a los niños tirados en el piso, sin poder ayudarlos porque ya no tenían signos vitales”.