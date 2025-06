(VIDEO) Caso Wallace: Con una sonrisa, Juana Hilda González abandona la cárcel tras 19 años

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- Tal como te informamos en TRIBUNA, este miércoles 11 de junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien estuvo encarcelada desde hace más de 19 años tras ser señalada por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace en 2005. Durante la noche, circuló en redes el video de la salida de la víctima de un sistema de justicia negligente.

VIDEO: Así fue la liberación de Juana Hilda González

De acuerdo con las imágenes que ya se vitalizaron en redes sociales, Juana Hilda González fue recibida por personal del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), que se encargó de tramitar el amparo resuelto por la Corte. Por motivos económicos y de seguridad, su familia no estuvo presente al momento de su salida, que se dio minutos antes de las 23:00 horas, tiempo local, del miércoles 11 de junio de 2025.

El caso Wallace tuvo muchas irregularidades. Foto: Facebook

No obstante, González salió del penal con visible alivio, vistiendo un pants rojo y un suéter negro. Asimismo, mostró una sonrisa a las cámaras. Hilda tuvo un ligero contacto con medios de comunicación en el que aseguró que seguía en shock tras su liberación, por lo que no daría declaraciones oficiales. Su prioridad sería su familia, a quienes ya quería ver: "No lo puedo creer, de verdad, pero gracias a todo mi equipo", apuntó.

¿Quién es Juana Hilda González?

Juana Hilda González Lomelí fue una de las personas detenidas por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005. El caso fue ampliamente difundido por medios nacionales y vinculado directamente con Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima y fundadora de la organización Alto al Secuestro.

González fue arrestada en enero de 2006, cuando tenía vínculos con el grupo musical Clímax, y se le imputaron diversos delitos: secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Cinco años después, recibió una sentencia de 78 años de prisión, a pesar de que nunca se localizó el cuerpo de la supuesta víctima. Su caso estuvo acompañado de señalamientos por violaciones graves, como incomunicación y tortura durante el proceso de obtención de su confesión.

Juana Hilda no fue la única persona detenida por este caso. También fue señalada Brenda Quevedo Cruz, quien aún se encuentra privada de la libertad. Ambas mujeres fueron estigmatizadas públicamente, con información difundida sobre su vida personal y profesional, incluyendo su vinculación con el medio artístico.

Fuente: Tribuna