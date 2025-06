Guerreras Buscadoras de Cajeme localizan restos humanos enterrados en predio baldío

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - El colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme confirmó la tarde de este viernes 13 de junio la localización de una osamenta en un predio baldío del municipio. El hallazgo, realizado alrededor del mediodía, fue posible gracias a un reporte anónimo. Según la información proporcionada por el colectivo a través de sus redes sociales, la denuncia indicaba la posible existencia de varios cuerpos en el sitio.

Por esto motivo continuarán los trabajos de rastreo en la zona hasta hallar dicho restos. Para agilizar las labores de excavación, se utilizó una máquina retroexcavadora proporcionada por autoridades municipales. Durante la jornada, el colectivo contó con el acompañamiento de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los restos óseos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Ciudad Obregón, donde se iniciarán las pruebas genéticas para su identificación. Por el momento, se desconoce si la osamenta corresponde a un hombre o a una mujer. Guerreras Buscadoras de Cajeme adelantó que en caso de encontrar prendas de vestir u otros objetos lo informarán en redes sociales. Además, agradeció el constante apoyo de la ciudadanía.

Cabe recordar que hace solo unos días, una angustiada madre lanzó un llamado de auxilio para localizar a su hijo, Efraín Figueroa Valenzuela, desaparecido desde el pasado 22 de mayo en San José de Bácum, Sonora. A través de un video que circula en redes sociales, la señora implora la ayuda de la ciudadanía para encontrarlo, confesando la profunda tristeza que la consumen al no tener noticias de su paradero.

Con la voz quebrada, expresó su único deseo: "Yo no quiero culpables, no quiero represalias, solo quiero que me entreguen a mi hijo como esté, para ya calmar esta angustia, porque yo me estoy muriendo en vida. Tengan piedad de mí, desde que él desapareció yo no como, no duermo por estar esperando y buscando a mi hijo". Asimismo, la mujer describió a Efraín como un buen padre, proveedor y que no se metía en problemas.

