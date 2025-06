Localizan con vida a funcionario del Cobaes secuestrado en Culiacán cuando iba en su auto

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- El contralor interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) Martín Alberto, quien había sido privado de la libertad la noche del viernes 13 de junio en la colonia Villa Universidad, al oriente de Culiacán, fue encontrado con vida minutos antes de la media noche sano y salvo; su desaparición había ocasionado preocupación en el ámbito educativo y gubernamental.

El funcionario quien se desplazaba en una camioneta Renault Duster, modelo 2014, color tinto y con placas de Sinaloa, fue interceptado por la tarde-noche del mismo viernes cuando circulaba por la calle Galileo hasta la altura de una antigua clínica de rehabilitación cuando fue privado de su libertad con rumbo desconocido tras ser atacado a balazos por unos sujetos desconocidos.

La camioneta fue localizada abandonada con impactos de bala en la carrocería y cristales por elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal quienes acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona con cinta amarilla de seguridad; posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del vehículo con una grúa a una pensión oficial para su análisis pericial.

El vehiculo donde viajaba al momento de ser secuestrado fue hallado con impactos de bala

El hallazgo del vehículo ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle Galileo, entre las avenidas Schiller y Calzada de las Américas Norte, no se reportaron personas lesionadas en el lugar, hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el secuestro momentáneo del funcionario del Cobaes ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos dado que las autoridades no han dado a conocer avances de la investigación.

De acuerdo con información de Infobae, en Culiacán se encuentran en la fase final para designar al nuevo director de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras la renuncia de Sergio Antonio Leyva López el pasado 2 de junio, el coronel Alejandro Bravo Martínez ha sido propuesto para ocupar el cargo, en medio de un contexto marcado por la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

La propuesta fue presentada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y, de acuerdo con el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, ya ha sido valorada positivamente dada la experiencia previa en el estado de Sinaloa y es reconocido por la mesa estatal de seguridad, además de estar previamente al frente del 110 batallón de infantería en el municipio de San Ignacio.

Fuente: Tribuna