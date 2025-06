Adulto mayor pierde la vida en incendio que consumió su vivienda en Hidalgo

Comparta este artículo

Huejutla, Hidalgo.- Al quedar atrapado en el interior de su vivienda durante un incendio, un hombre, de 95 años de edad perdió la vida, en la colonia Barrio Corralillo, ubicada en la comunidad de Tehuetlán, Huejutla, donde la vivienda fue consumida en su totalidad por un voraz incendio que terminó por reducir el inmueble a cenizas.

Con base a la información que circula en medios de comunicación locales, el siniestro se registró cerca de las 13:00 horas, cuando vecinos de la comunidad notaron las llamas que envolvían rápidamente el domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, mientras intentaban sofocar las llamas con medios improvisados, sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes debido a la intensidad del fuego.

Ante esto, elementos del cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para atender la emergencia, quienes encontraron que el fuego ya había arrasado por completo la vivienda, lo que dificultó el intento de rescate. Los socorristas trabajaron para controlar las llamas y asegurarse de que el incendio no se propagara a estructuras aledañas, pero no lograron evitar el fatal desenlace.

Es importante destacar que, entre los restos calcinados del inmueble, localizaron el cuerpo sin vida del adulto mayor, quien vivía solo en la modesta vivienda. Ante esto, las autoridades locales procedieron a acordonar el área para permitir que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizaran las investigaciones correspondientes.

No obstante, las causas del incendio no han sido determinadas hasta el momento, sin embargo, se espera que el peritaje esclarezca el origen del fuego; los vecinos comentaron que el hombre, a pesar de su avanzada edad, era una figura conocida y respetada en la comunidad. Por otro lado, familiares del fallecido, solicitaron que sus restos no fueran trasladados a la morgue y en su lugar, se realizarán los preparativos para darle sepultura en las próximas horas, respetando las tradiciones y costumbres locales.

