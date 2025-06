Vuelca tráiler en la carretera Caborca–Sonoyta y causa fuerte congestionamiento

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- Este domingo, alrededor de las 4:45 horas, se volcó un tráiler sobre la carretera Caborca-Sonoyta, a la altura de la entrada de la mina Noche Buena. De acuerdo con información extraoficial, la unidad que terminó gravemente afectada corresponde a la empresa Castores. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la compañía no se ha pronunciado al respecto.

Asimismo, se desconoce por completo la identidad del chofer, así como los pormenores del incidente, aunque se espera que conforme pasen las horas se revelen más detalles. De igual forma, no se reportan lesionados ni muertos en la escena; sin embargo, como las autoridades locales aún no han publicado ningún informe, este dato todavía no puede confirmarse con certeza.

En caso de transitar por la zona, se hace un llamado a conducir con precaución, ya que, a pesar de que ya pasaron varias horas del siniestro, las largas filas continúan generando un fuerte congestionamiento vial. Aprovechando la ocasión, se recuerda que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del Gobierno de México, cuenta con una serie de recomendaciones para evitar este tipo de accidentes:

Respetar los límites de velocidad. No intentar rebasar por la derecha ni detenerse en curvas. Evitar obstruir carriles que comprometan la seguridad al conducir y obedecer siempre las señales de tránsito. Verificar que el vehículo esté en buenas condiciones antes de salir, y llevar consigo una llanta de refacción y una caja de herramientas básicas. No usar el celular mientras se conduce, ni manejar bajo los efectos del alcohol, drogas o en estado de fatiga, ya que esto puede provocar accidentes fatales.

El incidente ocasionó un fuerte congestionamiento vial

En otro tema, según medios locales, el pasado sábado 14 de junio se registró un terrible accidente en el entronque de la carretera Puerto Peñasco - Sonoyta. El automóvil involucrado, un Honda Civic negro modelo 2003 con placas FRU, quedó completamente destruido. El conductor, identificado como Iván Adolfo, de 32 años, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

