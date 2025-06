Desactivan Alerta Amber de Marco Antonio Escoboza; fue localizado sano y salvo en Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Este pasado 14 de junio se activó la Alerta Amber por la desaparición del menor Marco Antonio Escoboza Olivarría, quien fue visto por última vez el 13 de junio en la colonia Unión de Ladrilleras, en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora), el menor salió de su domicilio y ya no regresó.

En ese momento se temía por la integridad del niño, por lo que sus familiares reportaron su ausencia. En cuanto a sus características físicas, se detalló que Marco Antonio, de 10 años de edad, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.30 metros, tiene tez morena, cabello negro y lacio, y cejas arqueadas y semipobladas. Al momento de su desaparición vestía pantalón y camisa escolar azul, además de zapatos negros.

Este miércoles 18 de junio, la Fiscalía confirmó que el menor fue localizado sano y salvo en la ciudad de Guaymas, Sonora, en compañía de un familiar. Aunque no se dieron más detalles sobre su localización, se aclaró que no fue víctima de ningún delito. Se recuerda a la ciudadanía sonorense que ante cualquier desaparición es fundamental comunicarse al número de emergencias 911.

En otro caso, como te informamos en TRIBUNA, la adolescente Giselle Alejandra López Arballo, de 16 años de edad, también fue localizada tras haber sido reportada como desaparecida el pasado miércoles 11 de junio en el municipio de Empalme, Sonora. Afortunadamente, al igual que en el caso del pequeño Marco Antonio Escoboza Olivarría, todo finalmente terminó de manera positiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Sonora a través de sus redes sociales, Giselle nunca estuvo en peligro, ya que se encontraba en compañía de su novio, cuya identidad aún no ha sido revelada. La joven, quien fue vista por última vez en la colonia Moderna, viajó con su pareja a la ciudad de Hermosillo, donde permanecieron unos días con amigos. Una vez localizada, se confirmó que no fue víctima de ningún delito.

