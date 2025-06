Familiares piden justicia tras muerte de pareja y bebé en operativo de GN en Sinaloa

El Aguajito, Sinaloa.- Ante la muerte de Néstor ‘N’, comerciante de 48 años de edad, y Karla Yesenia ‘N’, de 28 años y con cuatro meses de embarazo por parte de elementos de la Guardia Nacional, familiares y amigos de los fallecidos se manifestaron frente a las instalaciones de la institución en Guasave, para exigir justicia; pues según los protestantes, la pareja fue víctima de un error por parte de los agentes.

Con base a la información que circula en medios de comunicación locales, los hechos ocurrieron en un camino de terracería en el poblado de El Aguajito, cuando la pareja se dirigía a una reunión familiar a bordo de una camioneta Dodge; según los familiares, Nestor y Karla viajaban sin portar armas ni comportarse de manera sospechosa cuando fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional. No obstante, según la versión oficial, los efectivos respondieron a disparos provenientes de la unidad.

La versión que ofrecen las autoridades no corresponde a lo que sabemos. Nestor y Karla eran personas de bien. Estaban desarmados, no representaban ningún peligro, y aún así les dispararon”, comentó un familiar durante la protesta.

Además, las autoridades han dado a conocer que los agentes se encontraban realizando un operativo de búsqueda de civiles armados en la zona comprendida entre los poblados El Garbanzo y El Aguajito; sin embargo, los familiares insisten en que la pareja fue confundida con delincuentes y que los disparos se realizaron sin justificación. El caso ha conmocionado a la comunidad, que considera el hecho como un acto de abuso de poder.

No hay palabras para describir la gravedad de lo ocurrido. Karla Yesenia estaba esperando un hijo y ahora tanto ella como su bebé han perdido la vida en un acto injustificable. La muerte de Néstor y Karla no puede quedar impune. Pedimos justicia y que las autoridades reconozcan este error. Las vidas de dos personas inocentes, y de un bebe que aún no nacía, han sido arrebatadas. Esto no debe repetirse”, agregó otro manifestante.