10 peregrinos resultan heridos en choque ocurrido en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca

Puebla, Puebla.- Este pasado viernes 20 de junio, alrededor de las 22:30 horas, se produjo un fuerte accidente en el kilómetro 70 de la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, muy cerca de la caseta de San José Miahuatlán. En el hecho se vieron involucrados un camión que transportaba a un grupo de peregrinos, así como también un tráiler de paquetería que tenía como destino el santuario de Juquila, en Oaxaca.

De acuerdo con información de Milenio, todo comenzó cuando el tractocamión golpeó a la unidad, situación que no solo dejó como saldo a 10 personas lesionadas, pues también dañó severamente el vehículo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan fallecidos, aunque debido a lo reciente del incidente no queda más que esperar a que las autoridades presenten un informe.

Por su parte, al sitio arribaron elementos de emergencia y servicios médicos, quienes, después de revisar a los heridos, determinaron que era necesario su traslado a un nosocomio. Es vital dejar en claro que hasta este instante se desconoce el estado de salud de los afectados. A su vez, el acontecimiento ocasionó un fuerte congestionamiento vehicular, por lo que durante algunas horas el tránsito se mantuvo lento.

Se desconoce el estado de salud de los involucrados

Al lugar también acudió personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y autoridades locales, que ya comenzaron las investigaciones para determinar la causa exacta del accidente. De hecho, el organismo de gobierno antes señalado cuenta con una serie de recomendaciones que deben ser acatadas por los conductores para salvaguardar la integridad de las personas que laboran atendiendo percances. Entre las más destacadas se encuentran:

Disminuye tu velocidad y mantente siempre alerta para evitar posibles incidentes. Respeta la señalización y las indicaciones del personal. En caso de accidente mantén la calma, recuerda que los servicios de emergencia se encuentran laborando en el lugar. Si viajas en motocicleta respeta el cierre a la circulación, evita circular entre el resto de los vehículos y en la zona de trabajo. De acuerdo a la carga vehicular las unidades de emergencia podrían circular sobre el acotamiento, por lo que debe permanecer despejado en todo momento. Si la circulación se encuentra cerrada, por ningún motivo transites sobre el acotamiento ya que puede haber personal laborando.

Fuente: Tribuna