Adulto mayor es detenido tras amenazar a trabajador con arma en la comisaría Miguel Alemán

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 20 de junio, alrededor de las 15:20 horas, ocurrió un incidente donde un hombre de avanzada edad amenazó a un joven con un arma de fuego. El hecho se suscitó cerca de la capital de Sonora, con más precisión en la comisaría Miguel Alemán. De acuerdo con medios locales, un adulto mayor de 73 años se molestó con una persona al grado que terminó por intentar atentar contra la vida del afectado.

En un comienzo, el señor, que fue identificado como Rafael ‘N’, acudió a realizar un trámite vehicular a una dependencia gubernamental ubicada en 12 de Octubre, entre Aquiles Serdán y Francisco Eusebio Kino. Sin embargo, ya estando en el sitio, tuvo algunas diferencias con la víctima, de 32 años, de quien hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su nombre.

Por su parte, el individuo de la tercera edad, al estar muy enojado, procedió a sacar una escuadra calibre .25. Afortunadamente, no se reportan lesionados. No obstante, el culpable fue detenido por agentes municipales y puesto a disposición del Ministerio Público junto a la evidencia. Es necesario mencionar que, para tener en su poder un arma, es vital contar con la licencia correspondiente, y en caso de no hacerlo se aplicarán de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa.

El hombre fue capturado

En otro tema, este pasado miércoles 18 de junio, precisamente en Hermosillo, Sonora, un guardia de seguridad de nombre Javier Marcelo, de 63 años, fue detenido en la colonia Las Lomas tras ser acusado de acoso por su compañera laboral. Según información extraoficial, ambos se encontraban en una plaza comercial cuando el sujeto comenzó a tener acercamientos no consentidos hacia la mujer de 43 años

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089. Lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna