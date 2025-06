Código Rojo en Hermosillo: Hallan a hombre ejecutado de un balazo en la colonia Ladrilleras

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora, Hermosillo, de nueva cuenta fue escenario de un hecho violento debido a que la madrugada de este miércoles 25 de junio se reportó un nuevo asesinato. De acuerdo con los primeros informes, esta mañana las autoridades hermosillenses localizaron a un hombre ejecutado en la colonia Ladrilleras. El cuerpo de la víctima presentaba al menos un balazo en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 4:00 horas de este miércoles cuando elementos de la Policía Municipal recibieron una advertencia a través del C5i sobre una persona tirada en plena vía pública, en el cruce de las calles Antonio Castro y Eloísa García. Al llegar al sitio, los oficiales confirmaron la presencia de un masculino tirado y malherido, por lo que de inmediato dieron aviso a paramédicos de la Cruz Roja.

Cuando los socorristas arribaron al lugar del hallazgo, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con el reporte extraoficial, se pudo confirmar que el masculino presentaba una herida en la cabeza provocada presuntamente por un proyectil de arma de fuego. Tras confirmar la muerte, fue necesaria la presencia de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora).

Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado la identidad de la víctima ni sus datos generales. Peritos de la FGJE Sonora no encontraron evidencia balística en la zona, por lo que procedieron únicamente a levantar el cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde será sometido a la necropsia de ley e identificado. Las investigaciones continúan por parte de personal de la AMIC. Hasta el momento no hay reporte de personas detenidas por estos hechos.

En hechos similares en la ciudad de Hermosillo, el pasado lunes 23 de junio se registró un ataque armado en la colonia Jacinto López, donde una mujer resultó lesionada. La balacera tuvo lugar cerca de las 19:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Arizona y Santa Rosa, el cual presuntamente es utilizado como punto de venta de drogas.

