Pierde la vida mujer al proteger a su hijo durante masacre de Barrio Nuevo en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer perdió la vida al proteger a su hijo de un año en la masacre de Barrio Nuevo en Irapuato, Guanajuato, durante la balacera el bebé también resultó con lesiones de proyectil de arma de fuego, una en la ingle, en la cintura y un rozón de bala que le hizo perder el ojo izquierdo.

El ataque ocurrió la noche del martes, cuando un grupo armado irrumpió en plena celebración comunitaria y disparó indiscriminadamente contra los asistentes, las víctimas eran hombres, mujeres y menores que participaban en una fiesta con música en vivo, comida y ambiente familiar, la tragedia fue captada en video por asistentes y por una transmisión en vivo de la banda que amenizaba el evento.

Carmen Garibaldi murió mientras con su cuerpo protegía a Teodoro, su bebé, pero de todas maneras él resultó lesionado: tuvo dos heridas, en la ingle y en la cintura, y un rozón de bala le hizo perder el ojo izquierdo.

Maurilio, hermano de Carmen Garibaldi, platicó que su hermana y su sobrino se encontraban sentados en la entrada de casa de sus papás donde estaba la mayor parte de las víctimas, cuando comenzaron a sonar los disparos, relató el momento cuando vio a su hermana con el niño caer hacia dentro de la casa.

“Ella lo protegió con sus brazos y el niño nunca lloró, nada. Ella recibió muchos disparos y mi sobrino recibió tres. Ya perdió el ojo después de que una bala le rozó el ojito izquierdo”, platicó Maurilio Garibaldi.

Comentó que todo era confusión. entre la multitud no se podía reaccionar, no se podía saber quién se encontraba herido y quien no, había mucha sangre y a pesar de esto, Maurilio metió un carro a la calle y sacó a su hermana para llevarla al hospital.

De acuerdo con información de am diario, Maurilio Garibaldi es originario de Irapuato y había llegado de Chicago donde reside, para pasar tiempo con la familia y disfrutar del festejo del día de San Juan como cada año y durante la celebración llegaron y dispararon contra todos de frente

“¡Fácil fueron como 100 disparos los que escuché! Yo no sé si ya venían a lo que venían o qué pasó, a todos les dispararon, agarraron parejo, incluso a los que estaban bailando. ¡No habíamos recibido amenazas!”. Ahora velarán a sus muertos y regresarán a Estados Unidos, donde se sienten seguros, por lo que ven muy lejana la posibilidad de regresar a Irapuato.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guanajuato, ha confirmado 12 muertos y 20 heridos durante esta masacre y el sitio permanece bajo resguardo de las fuerzas federales y estatales quienes mantienen un operativo en la zona para dar con los presuntos responsables de este ataque, donde no se han reportado personas detenidas.

La violencia registrada ha generado una profunda conmoción en la ciudad, sobre todo por las víctimas civiles y menores de edad que pagaron con la vida o con heridas permanentes, el precio de un ataque sin justificación.

Fuente: Tribuna