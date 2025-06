Fuerte accidente en carretera de Nuevo León deja un muerto y nueve heridos

Comparta este artículo

Apodaca, Nuevo León.- La noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, desplegaron un impresionante operativo de emergencia en el municipio de Apodaca, luego de que se reportara un aparatoso accidente vehicular que dejó como saldo una persona sin vida y al menos nueve más lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades neolonesas, los hechos ocurrieron el sábado 28 de junio de 2025, alrededor de las 21:38 horas, tiempo local, en el cruce del Anillo Periférico con la carretera a Laredo. El siniestro involucró a dos vehículos particulares, cuyos impactos provocaron severos daños materiales. Testigos que vieron el choque dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Los hechos ocurrieron este sábado en el cruce del Anillo Periférico, con la carretera a Lerdo. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Apodaca, de la Policía Estatal de Nuevo León y de la Guardia Nacional. También llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En el sitio, personal de auxilio confirmó la muerte de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Se detalló además que seis personas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Marcial, Jonathan, Esteban, Cristian, Elías y Jairo. Otros tres afectados fueron atendidos en el lugar por paramédicos, al no presentar lesiones de gravedad no requirieron traslado a un nosocomio. Autoridades estatales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance, ya que, hasta el momento, no se han confirmado personas detenidas.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área y permanecieron en el lugar a la espera del arribo de peritos y agentes ministeriales, quienes se hicieron cargo del levantamiento de indicios, además de ordenar el retiro de las unidades involucradas para reestablecer la circulación. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) se encargarán de las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna