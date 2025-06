Explosión por huachicoleo de combustible deja un muerto y ocho heridos en Tetepango, Hidalgo

Comparta este artículo

Tetepango, Hidalgo.- La explosión de cuatro camionetas cargadas de tanques de gasolina proveniente de una toma clandestina conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), dejó un muerto y ocho heridos de gravedad entre ellos un menor de edad la madrugada del lunes 2 de junio en la comunidad de Ulapa del municipio de Tetepango, Hidalgo.

En la región del Valle del Mezquital existe un tramo subterráneo del ducto Tuxpan-Tula, por el cual se envían hidrocarburos al puerto veracruzano desde la refinería Miguel Hidalgo que de acuerdo a testimonios de los vecinos, es aprovechado por huachicoleros para robar combustible; la explosión ocurrida en el paraje ubicado a la salida de esta comunidad, se produjo en esa toma clandestina, el estallido y el fuego comenzaron en uno de los vehículos cargados con los contenedores que tenían combustible.

Pobladores reportaron el estallido al número de emergencia 911, minutos después llegaron al lugar bomberos y elementos de protección civil de demarcaciones cercanas, ubicadas en la región de Tula, brigadas de protección civil, de la Cruz Roja y bomberos de varios municipios colindantes trabajaron durante más de tres horas para sofocar las llamas y enfriar el área, al tiempo que militares y elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona ante el riesgo de nuevas explosiones.

El Estado de Hidalgo se ha convertido en un punto crítico del huachicoleo en el país

Según información de Proceso, los sobrevivientes a la explosión fueron enviados a recibir atención médica en tres hospitales regionales, el estado de salud es variable: S.H.G., de 30 años, y Á. A. G., de 35, fueron atendidos por lesiones graves provocadas por quemaduras en el Hospital General de Tula, J. C. Q., de 27 años; J. J. C. R., de 29; H. C. Q., de 23 años; A. C. Q., de 28, y B. R. S., de 24 años, fueron trasladados al Hospital General de Actopan por quemaduras de primer y segundo grado, un menor con quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo, pero reportado como estable fue remitido a un hospital de Mixquiahuala.

El PGobierno del Estado informó que, de manera conjunta con la corporación municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguró el lugar ante riesgos para los habitantes de la zona, en tanto, autoridades de Pemex, Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del suceso.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 56 carpetas de investigación por delitos relacionados con tomas clandestinas de combustible. Esto coloca a Hidalgo como el cuarto estado con más casos a nivel nacional, solo por detrás de Puebla, Guanajuato y el Estado de México.

Esta tendencia confirma que el robo de hidrocarburos sigue siendo una amenaza persistente en la región pese a los operativos federales y estatales implementados en los últimos años. Las redes de extracción ilegal afectan no solo a Pemex, sino también a comunidades que viven con el riesgo latente de este tipo de tragedias.

